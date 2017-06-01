فيديو جد خطير..مضاربة خايبة في الرباط بين أفارقة من دول إفريقيا جنوب الصحراء بالسيوف ﻿

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة دخول أفارقة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في معركة، استخدموا خلالها الأسلحة البيضاء.
وحسب ما يظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة المعنيين بالأمر وهم يتبادلون السب والقذف داخل زقاق بحي شعبي بمدينة الرباط، قبل أن يقوم آخرون بالتدخل وإنهاء المعركة وقبل أن تتطور الأمور إلى تبادل للضرب بالأسلحة البيضاء.
وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذا الفيديو، حيث طالب العديد منهم المصالح الأمنية بالانتشار أكثر في الأحياء الشعبية وخاصة بحي الانبعاث بالرباط.
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