اعتقال ممثل سكران بتهمة مخالفة النظام ﻿

اعتقلت شرطة سافانا في ولاية جورجيا الأمريكية الممثل شيا لابوف بتهم مخالفة النظام والثمالة في الطريق العام في ساعة مبكرة من صباح السبت في وسط مدينة سافانا.

اعتقلت شرطة سافانا في ولاية جورجيا الأمريكية الممثل شيا لابوف بتهم مخالفة النظام والثمالة في الطريق العام في ساعة مبكرة من صباح السبت في وسط مدينة سافانا.

وقالت الشرطة في بيان لوكالة رويترز التي اوردت الخبر أن لابوف كان في حي سيتي ماركت قبل الفجر عندما اقترب من أحد المارة ورجل شرطة طالبا سيجارة. و "عندما لم يحصل لابوف على سيجارة ثار وبدأ في السباب واستخدام لغة سوقية على مرأى ومسمع من امرأة وأطفال".

واضافت الشرطة إن الممثل شيا لابوف تعامل بحدة مع الشرطي عندما طلب منه مغادرة المكان وعندما حاول الشرطي القبض عليه جرى لابوف إلى داخل بهو أحد الفنادق.

وأضافت السلطات أنها اعتقلت لابوف في نهاية الأمر ووجهت له تهما بمخالفة النظام والثمالة في طريق عام وتعطيله ثم أودعته في سجن مقاطعة تشاتام.