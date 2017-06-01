مطاردة هوليودية لسيارة كبيرة تحمل ترقيما فرنسيا بالبيضاء ﻿

شهدت شوارع أحياء التشارك وأناسي بالبيضاء، ليلة السبت الأحد، مطاردة هوليودية، حيث طاردت فرقة الدراجين سيارة كبيرة ''ترافيك'' تحمل لوحتهما ترقيما فرنسيا، بعد الاشتباه بنقلها لكمية مهمة من المخدرات.

"شوف تيفي"

شهدت شوارع أحياء التشارك وأناسي بالبيضاء، ليلة السبت الأحد، مطاردة هوليودية، حيث طاردت فرقة الدراجين سيارة كبيرة "ترافيك" تحمل لوحتهما ترقيما فرنسيا، بعد الاشتباه بنقلها لكمية مهمة من المخدرات.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن فرقة الدراجين، توصلت بإخبارية، تفيد أن السيارة المذكورة، تنقل كمية مهمة من مخدر "الكيف" لتتم مطاردتها بشوارع أحياء التشارك وأنانسي، ليتم إيقافها بصعوبة.

وأضاف المصدر ذاته أن سائق السيارة، لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة، بينما تم تسليم السيارة وكمية "الكيف" المحجوزة" للشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا للكشف عن هوية السائق وهوية المتورطين معه.