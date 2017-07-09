 العثماني يزور بيت الخطيب تزامنا والتدخل الأمني ضد الحقوقيين أمام البرلمان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العثماني يزور بيت الخطيب تزامنا والتدخل الأمني ضد الحقوقيين أمام البرلمان | بوليتيك

العثماني يزور بيت الخطيب تزامنا والتدخل الأمني ضد الحقوقيين أمام البرلمان

صورة جديدة للفنان المغربي سعد المجرد.. وها شنو دار | ثقافة و فنون

صورة جديدة للفنان المغربي سعد المجرد.. وها شنو دار

غاني يشعل ساحة الأمل بمهرجان تيميتار بحضور الوزير عزيز أخنوش | ثقافة و فنون

غاني يشعل ساحة الأمل بمهرجان تيميتار بحضور الوزير عزيز أخنوش

مثير.. بعد قطع العلاقات مع قطر: الشيخة موزة والدة الأمير تميم تتلقى صفعة موجعة | دولي

مثير.. بعد قطع العلاقات مع قطر: الشيخة موزة والدة الأمير تميم تتلقى صفعة موجعة

طقس حار يصل إلى 44 درجة بهذه المناطق اليوم الأحد..وهذه هي حالة البحر | مجتمع

طقس حار يصل إلى 44 درجة بهذه المناطق اليوم الأحد..وهذه هي حالة البحر

بالفيديو.. طائرات من الجيش والدرك الملكي تساعد في محاولة اخماد حريق غابات طنجة | بووز

بالفيديو.. طائرات من الجيش والدرك الملكي تساعد في محاولة اخماد حريق غابات طنجة

الثيران تنطح شخصين وها أشنو وقع ليهم | دولي

الثيران تنطح شخصين وها أشنو وقع ليهم

رسميا.. بيضاوة يودعون أقدم نافورة في تاريخ المغرب | مجتمع

رسميا.. بيضاوة يودعون أقدم نافورة في تاريخ المغرب

حادثة سير مروعة في الناظور وحصيلة الضحايا ثقيلة | حوادث و حقوق

حادثة سير مروعة في الناظور وحصيلة الضحايا ثقيلة

أزمة إخوان بن كيران

العثماني يزور بيت الخطيب تزامنا والتدخل الأمني ضد الحقوقيين أمام البرلمان

بتاريــخ : 9 يوليوز 2017 / 10:41 العثماني يزور بيت الخطيب تزامنا والتدخل الأمني ضد الحقوقيين أمام البرلمان | بوليتيك
العثماني يزور بيت الخطيب تزامنا والتدخل الأمني ضد الحقوقيين أمام البرلمان
هاجمت كتائب حزب ''المصباح'' رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد التدخل الأمني مساء أمس ضد مجموعة من النشطاء الحقوقيين بالبرلمان، و تزامن مع الأحداث الجارية، انتشرت صورة العثماني رفقة أفراد من عائلة

شوف تيفي

هاجمت كتائب حزب "المصباح" رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد التدخل الأمني مساء أمس ضد مجموعة من النشطاء الحقوقيين بالبرلمان، و تزامن مع الأحداث الجارية، انتشرت صورة العثماني رفقة أفراد من عائلة الراحل عبد الكريم الخطيب في إطار الزيارة الثانية منذ توليه منصب رئاسة الحكومة.

وفي ذات السياق، كشف عبد الصمد الإدريسي عضو الامانة العامة للحزب" بوجود قوة جذب للوراء مباشرة بعد كل مبادرة، متسائلا عن ملف الحكامة الأمنية بعد كلام الملك في المجلس الوزاري.. ثم كلام العثماني في البرنامج التلفزيوني.. وكانت بعدها تدخلات أمنية عنيفة.."

ووصف عبد الصمد الإدريسي في تدوينة على حائطه بالفايسبوك" بأن التدخل الأمني كان عنيفا وغير مبرر والذي يأتي كذلك بعد اللقاء الحواري الذي جمع مصطفى الرميد مع الجمعيات الحقوقية...سؤال الحكامة الأمنية من جديد.. ومن يتخذ القرار الأمني..".

وقام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مساء أمس السبت بزيارة لعائلة عبد الكريم الخطابي، في ثاني زيارة له كرئيس للحكومة، سيرا على نفس نهج عبد الإله بن كيران، حيث هاجم الفايسبوكيين العثماني الذي سبق وأن صرح بأنه يعقد على الأقل إجتماعا كل 48 ساعة مع وزير الداخلية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

العثماني الحكومة الداخلية الفايسبوك شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حصري...500 مغربي عالق بليبيا وحكومة العثماني تتجاهل الوضع | بوليتيك

حصري...500 مغربي عالق بليبيا وحكومة العثماني تتجاهل الوضع

وزارة أخنوش تعلن السيطرة على الحرائق بطنجة وإعادة التشجير السنة القادمة | بوليتيك

وزارة أخنوش تعلن السيطرة على الحرائق بطنجة وإعادة التشجير السنة القادمة

أفتاتي..الوضع الداخلي للبيجيدي مرتبك وقيادة الحزب تتحمل المسؤولية بشكل جماعي | بوليتيك

أفتاتي..الوضع الداخلي ''للبيجيدي'' ''مرتبك'' وقيادة الحزب تتحمل المسؤولية بشكل جماعي

الملك محمد السادس يُعزي عائلة الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للحسابات | بوليتيك

الملك محمد السادس يُعزي عائلة الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للحسابات

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حالة تستوجب التدخل العاجل..مغربية مصابة بمرض نادر و حيث عندها الراميد عطاوها الرونديفو 5شهور..شوفو كيفاش كانت و كيفاش ولات( فيديو) | بــووز
منذ 2 ساعات

حالة تستوجب التدخل العاجل..مغربية مصابة بمرض نادر و حيث عندها الراميد عطاوها الرونديفو 5شهور..شوفو كيفاش كانت و كيفاش ولات( فيديو)

بالفيديو. شاهد.. الفكاهيين المغاربة والجزائريين يجتمعون في أمسية للضحك بوجدة | قنوات أخرى

بالفيديو. شاهد.. الفكاهيين المغاربة والجزائريين يجتمعون في أمسية للضحك بوجدة

بالفيديو.. شاهد الشروع في استخدام نظام المواعيد الطبية عبر الانترنت بمراكش | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد الشروع في استخدام نظام المواعيد الطبية عبر الانترنت بمراكش

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 09 يوليوز 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 09 يوليوز 2017 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

العثماني يزور بيت الخطيب تزامنا والتدخل الأمني ضد الحقوقيين أمام البرلمان | بوليتيك
منذ 16 دقيقة

العثماني يزور بيت الخطيب تزامنا والتدخل الأمني ضد الحقوقيين أمام البرلمان

صورة جديدة للفنان المغربي سعد المجرد.. وها شنو دار | ثقافة و فنون

صورة جديدة للفنان المغربي سعد المجرد.. وها شنو دار

غاني يشعل ساحة الأمل بمهرجان تيميتار بحضور الوزير عزيز أخنوش | ثقافة و فنون

غاني يشعل ساحة الأمل بمهرجان تيميتار بحضور الوزير عزيز أخنوش

مثير.. بعد قطع العلاقات مع قطر: الشيخة موزة والدة الأمير تميم تتلقى صفعة موجعة | دولي

مثير.. بعد قطع العلاقات مع قطر: الشيخة موزة والدة الأمير تميم تتلقى صفعة موجعة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.