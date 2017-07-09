العثماني يزور بيت الخطيب تزامنا والتدخل الأمني ضد الحقوقيين أمام البرلمان ﻿

هاجمت كتائب حزب ''المصباح'' رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد التدخل الأمني مساء أمس ضد مجموعة من النشطاء الحقوقيين بالبرلمان، و تزامن مع الأحداث الجارية، انتشرت صورة العثماني رفقة أفراد من عائلة

شوف تيفي



هاجمت كتائب حزب "المصباح" رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد التدخل الأمني مساء أمس ضد مجموعة من النشطاء الحقوقيين بالبرلمان، و تزامن مع الأحداث الجارية، انتشرت صورة العثماني رفقة أفراد من عائلة الراحل عبد الكريم الخطيب في إطار الزيارة الثانية منذ توليه منصب رئاسة الحكومة.



وفي ذات السياق، كشف عبد الصمد الإدريسي عضو الامانة العامة للحزب" بوجود قوة جذب للوراء مباشرة بعد كل مبادرة، متسائلا عن ملف الحكامة الأمنية بعد كلام الملك في المجلس الوزاري.. ثم كلام العثماني في البرنامج التلفزيوني.. وكانت بعدها تدخلات أمنية عنيفة.."



ووصف عبد الصمد الإدريسي في تدوينة على حائطه بالفايسبوك" بأن التدخل الأمني كان عنيفا وغير مبرر والذي يأتي كذلك بعد اللقاء الحواري الذي جمع مصطفى الرميد مع الجمعيات الحقوقية...سؤال الحكامة الأمنية من جديد.. ومن يتخذ القرار الأمني..".



وقام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مساء أمس السبت بزيارة لعائلة عبد الكريم الخطابي، في ثاني زيارة له كرئيس للحكومة، سيرا على نفس نهج عبد الإله بن كيران، حيث هاجم الفايسبوكيين العثماني الذي سبق وأن صرح بأنه يعقد على الأقل إجتماعا كل 48 ساعة مع وزير الداخلية.



