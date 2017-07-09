صورة جديدة للفنان المغربي سعد المجرد.. وها شنو دار ﻿

نشر الفنان المغربي سعد المجرد، صورة جديدة له على حسابه الرسمي بالانستغرام، وهي الصورة التي ظهر خلالها وهو يقوم بتمارين رياضية داخل إحدى الصالات المخصصة للرقص بالعاصمة الفرنسية باريس.

"شوف تيفي"

نشر الفنان المغربي سعد المجرد، صورة جديدة له على حسابه الرسمي بالانستغرام، وهي الصورة التي ظهر خلالها وهو يقوم بتمارين رياضية داخل إحدى الصالات المخصصة للرقص بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكتب المجرد إلى جانب الصورة " أنا افعل ذلك لأنني أستطيع..لأنني أريد .. لأنك قلت أنني لا أستطيع..الله ينصر سيدنا الله الوطن الملك".

وتفاعل عشاق المعلم مع الصورة والتدوينة، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بها، وسعادتهم التي لا توصف لعودة "المعلم" إلى حياته الطبيعية واستعداده لإطلاق جديده الفني بالرغم من محنته الأخيرة والتي كادت أن تعصف بمسيرته الفنية.



