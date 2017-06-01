غاني يشعل ساحة الأمل بمهرجان تيميتار بحضور الوزير عزيز أخنوش ﻿

أحيى الفنان غني القباج ليلة الخميس الماضي حفل اليوم الثاني من فعاليات مهرجان تيميتار في دورته الرابعة عشرة، والتي عرفت حضورا جماهيريا كبيرا، حيث حجت الجماهير بساحة الأمل من مختلف المدن المغربية.

"شوف تيفي"



أحيى الفنان غني القباج ليلة الخميس الماضي حفل اليوم الثاني من فعاليات مهرجان تيميتار في دورته الرابعة عشرة، والتي عرفت حضورا جماهيريا كبيرا، حيث حجت الجماهير بساحة الأمل من مختلف المدن المغربية.

وأشعل غاني هذه السهرة التي عرفت حضور شخصيات معروفة من بينها وزير الفلاحة و الصيد البحري عزيز أخنوش الذي تبادل أطراف الحديث مع الفنان غاني بالإضافة إلى عامل الجهة و الوالي .

تجدر الإشارة إلى أن غاني سيكون على موعد مع جمهور تافراوت في الخامس عشر من هذا الشهر ضمن فعاليات مهرجان تفراوت .





