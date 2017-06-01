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مثير.. بعد قطع العلاقات مع قطر: الشيخة موزة والدة الأمير تميم تتلقى صفعة موجعة

بتاريــخ : 9 يوليوز 2017 / 09:58 مثير.. بعد قطع العلاقات مع قطر: الشيخة موزة والدة الأمير تميم تتلقى صفعة موجعة | دولي
مثير.. بعد قطع العلاقات مع قطر: الشيخة موزة والدة الأمير تميم تتلقى صفعة موجعة
كشفت وكالة الأنباء الإماراتية ''وام''، أن مؤسسة المرأة العربية سحبت ترشيح الشيخة موزة بنت ناصر المسند، والدة أمير قطر تميم بن حمد، من جائزة السيدة العربية الأولى لدورتها السابعة لعام 2017.

"شوف تيفي"


كشفت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن مؤسسة المرأة العربية سحبت ترشيح الشيخة موزة بنت ناصر المسند، والدة أمير قطر تميم بن حمد، من جائزة السيدة العربية الأولى لدورتها السابعة لعام 2017.

وأ وضحت الوكالة من خلال بيان المؤسسة أن هذه الأخيرة جمعت كل أشكال التواصل والتعامل مع الهيئات والمؤسسات القطرية ذات الصلة بقضايا المرأة، احتجاجا على الأدوار الخطيرة التي تقوم بها قطر في إيواء عناصر الإرهاب والتطرف والتآمر على سلامة الدول العربية.
وأكد البيان، أن مجلس إدارة مؤسسة المرأة العربية اتخذ بالإجماع قرارا بإلغاء ملف ترشيح، موزة المسند، للجائزة المذكورة بصورة نهائية، وشطب كل إشارة لها في جميع مخاطبات المؤسسة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء بعد قطع دول عربية للعلاقات الدبلوماسية مع الدوحة التي رفضت الاستجابة لمجموعة من المطالب المفروضة عليها ومن بينها إغلاق قناة الجزيرة.



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