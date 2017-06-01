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طقس حار يصل إلى 44 درجة بهذه المناطق اليوم الأحد..وهذه هي حالة البحر

بتاريــخ : 9 يوليوز 2017 / 09:24 طقس حار يصل إلى 44 درجة بهذه المناطق اليوم الأحد..وهذه هي حالة البحر | مجتمع
طقس حار يصل إلى 44 درجة بهذه المناطق اليوم الأحد..وهذه هي حالة البحر
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تستمر الأجواء الحارة نوعا ما بالجنوب-الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، وشرق -جنوب الأقاليم الجنوبية والهضاب العليا الشرقية وسهول تادلة .

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تستمر الأجواء الحارة نوعا ما بالجنوب-الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، وشرق -جنوب الأقاليم الجنوبية والهضاب العليا الشرقية وسهول تادلة . فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة ستعطي قطرات مطرية بالقرب من السواحل.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة وكثيفة مرفوقة بكتل من الضباب خلال الصباح والليلة الموالية بالقرب من السواحل والسهول الأطلسية، فيما ستكون السماء قليلة السحب بالأقاليم الجنوبية وصافية إلى قليلة السحب بباقي الجهات .

وستهب الرياح معتدلة و قوية نوعا ما بالقطاع الشمالي و بالغرب فوق الأقاليم الجنوبية وضعيفة الى معتدلة احيانا بالقطاع الشمالي وبالجنوب ومتقلبة الاتجاه احيانا بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية والقطاع الشمالي بالغرب أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق ، فيما ستهب زوابع رملية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية و بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و 16 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و 28 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية -الشرقية و بالشرق والجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 17 و 22 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 37 و 44 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 33 و38 درجة بسهول تادلة، والحوز وتانسيفت والهضاب العليا الشرقية و بداخل الشياظمة، وما بين 27 و 34 درجة بالساحل المتوسطى، وشمال المنطقة الشرقية، والريف والسايس ومنطقة طنجة والغرب والشاوية ودكالة وعبدة وهضاب الفوسفاط و والماس وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 22 و28 درجة بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الاطلسي وكذلك بمرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز، وكذلك بالسواحل الأطلسية ما بين طنجة والمهدية، و بين المهدية والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج ليصبح هائجا محليا إلى قوي الهيجان بين الصويرة وسيدي إفني وهائجا بجنوب الداخلة .

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المغر ب شوف تيفي الطقس البحر سيدي إفني

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