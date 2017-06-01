الثيران تنطح شخصين وها أشنو وقع ليهم ﻿

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في ثاني أیام مھرجان سان فیرمین بشمال إسبانیا، تعرض شخصان للنطح الیوم السبت بعد مطاردتهم من طرف ثيران هائجة، بسبب ارتداء الشخصين للون الأحمر.
وكشفت مصادر اسبانية متابعة للمهرجان، أن متابعي هذا الأخير ركضوا في شوارع مدینة بامبلونا، قبل أن يتعرض أحدھما للنطح في مؤخرته بینما نطحت الثیران الآخر في ذراعه، بعد ملاحقتهم من طرف ستة ثيران.
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