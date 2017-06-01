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رسميا.. بيضاوة يودعون أقدم نافورة في تاريخ المغرب

بتاريــخ : 9 يوليوز 2017 / 03:36 رسميا.. بيضاوة يودعون أقدم نافورة في تاريخ المغرب | مجتمع
رسميا.. بيضاوة يودعون أقدم نافورة في تاريخ المغرب
ودع البيضاويون والمغاربة عامة، النافورة المتواجدة بشارع الحسن الثاني في قلب العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وهي التي شكلت جزء كبير من تاريخ المغرب القديم والحديث.

شوف تيفي

ودع البيضاويون والمغاربة عامة، النافورة المتواجدة بشارع الحسن الثاني في قلب العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وهي التي شكلت جزء كبير من تاريخ المغرب القديم والحديث.

وكانت هذه النافورة مزارا للبيضاويين، وباقي المغاربة، حيث كانت زيارتها ضرورية خصوصا نهاية الأسبوع، وأغلبية الأجيال يحتفظون بأجمل الذكريات فيها.

المسؤولون المغاربة اليوم يوقعون على مسح جزء من التاريخ، جزء لطالما شكل أحد معالم وجه المدينة الغول، والتي كانت مقرا رئيسيا للحمام، الذي كبر هو الآخر بين ظهرانيها، قبل أن يتم إعدامها ليبحث الحمام عن مرتع آخر، في حين سيبحث المغاربة أيضا عن مكان آخر يتذكرون فيه ذكرياتهم الجميلة، من القرن الماضي.

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الدار البيضاء نافورة المغرب الحمام

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