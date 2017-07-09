حادثة سير مروعة في الناظور وحصيلة الضحايا ثقيلة ﻿

في حادثة سير مميتة على مستوى مدخل بلدة حاسي بركان الواقعة بإقليم الناظور، لقي خمسة أشخاص مصرعهم على الفور، فيما أصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة، زوال أمس السبت.

شوف تيفي

في حادثة سير مميتة على مستوى مدخل بلدة حاسي بركان الواقعة بإقليم الناظور، لقي خمسة أشخاص مصرعهم على الفور، فيما أصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة، زوال أمس السبت.

ووقـع اصطدام قوي بين سيارة خفيفة من نوع ''مرسيدس250'' و عربة أخرى من صنف ''لاغونا''، أسفر عن مقتل خمسة ركاب على الفور، فيما أصيب إثنان بجروح متفاوتة الخطورة.

هذا وقد جرى نقل جثث الهالكين الخمسة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالناظور، فيما جرى إخضاع المصابين الثلاثة للعلاجات الضرورية، بعد نقلهم بواسطة سيارة الوقاية المدنية صوب المستشفى المذكورة، قبل أن يلفظ أحد الجرحى لاحقا أنفاسه متأثرا بإصابته.