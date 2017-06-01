جريمة مروعة .. أم تقتل زوجها وأولادها الأربعة وتجلس مع جثثهم وهذه هي التفاصيل الصادمة+فيديو ﻿

أقدمت سيدة أمريكية على قتل زوجها مارتين روميرو وأطفالها الأربعة إيزابيلا وداكوتا وديلان وأكسيل، حسب ما أعلنت عنه الشرطة الأميركية، التي ألقت القبض عليها مؤخرا ..

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أقدمت سيدة أمريكية على قتل زوجها مارتين روميرو وأطفالها الأربعة إيزابيلا وداكوتا وديلان وأكسيل، حسب ما أعلنت عنه الشرطة الأميركية، التي ألقت القبض عليها مؤخرا ..

والمتهمة امرأة تدعى إيزابيل امرتينيز، 33 عاما، تقطن رفقة أسرتها في ولاية جورجيا، حيث تم العثور على جثث الضحايا داخل منزل العائلة في منطقة لونغافيل.

وكشفت مصادر إعلامية أمريكية، أن أعمار الأطفال تقل عن 10 سنوات وأن الرجل يبلغ منتصف الثلاثينات، مضيفة أن هذه جريمة مروعة ليس بالنسبة للضحايا فحسب، بل بالنسبة إلى الأسرة والحي والمجتمع.

وأشارت إلى أن المتهمة تبدي تعاونا كبيرا إلا أنها لم تكشف دوافع الجريمة بعد، حيث أفاد شهود عيان إلى أن إيزابيل جلست لمدة 24 ساعة مع جثث أفراد عائلتها قبل قدوم الشرطة.