بالصور.. قبلة شقيقة دنيا باطما لزوج أختها تشعل مواقع التواصل الإجتماعي ﻿

أثارت صورة جديدة لأيمان باطما الأخت الصغرى لدنيا باطما جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

شوف تيفي:

أثارت صورة جديدة لأيمان باطما الأخت الصغرى لدنيا باطما جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

و ظهرت إيمان و هي تقبل زوج شقيقتها الفنانة المغربية دنيا باطما،خلال احتفالها بعيد ميلادها بمنزل شقيقتها بالبحرين.

و بين معجب و منتقد ،لقيت الصورة انتشارا واسعا بين مستخدمي الشبكة العنكبوتية.