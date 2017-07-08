بالصور.. قبلة شقيقة دنيا باطما لزوج أختها تشعل مواقع التواصل الإجتماعي ﻿

شوف تيفي:
أثارت صورة جديدة لأيمان باطما الأخت الصغرى لدنيا باطما جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
و ظهرت إيمان و هي تقبل زوج شقيقتها الفنانة المغربية دنيا باطما،خلال احتفالها بعيد ميلادها بمنزل شقيقتها بالبحرين.
و بين معجب و منتقد ،لقيت الصورة انتشارا واسعا بين مستخدمي الشبكة العنكبوتية.
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