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بالصور.. قبلة شقيقة دنيا باطما لزوج أختها تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

بتاريــخ : 8 يوليوز 2017 / 23:52 بالصور.. قبلة شقيقة دنيا باطما لزوج أختها تشعل مواقع التواصل الإجتماعي | ثقافة و فنون
بالصور.. قبلة شقيقة دنيا باطما لزوج أختها تشعل مواقع التواصل الإجتماعي
أثارت صورة جديدة لأيمان باطما الأخت الصغرى لدنيا باطما جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

شوف تيفي:

أثارت صورة جديدة لأيمان باطما الأخت الصغرى لدنيا باطما جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

و ظهرت إيمان و هي تقبل زوج شقيقتها الفنانة المغربية دنيا باطما،خلال احتفالها بعيد ميلادها بمنزل شقيقتها بالبحرين.

و بين معجب و منتقد ،لقيت الصورة انتشارا واسعا بين مستخدمي الشبكة العنكبوتية.

‫شوف تيفي

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قبلة شقيقة دنيا باطما لزوج أختها تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

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