مثير وبالصدفة.. زوج يضبط زوجته مع عشيقها داخل سيارة ببني ملال وها أشنو وقع ﻿

ضبط زوج زوجته صدفة تجلس داخل سيارة تحمل ألواح خارجية، بالقرب من مركب تجاري وسط المدينة ببني ملال، حينما كان مارا من عين المكان، مصحوبة بعمتها التي كانت ترافقها أيضا داخل السيارة.

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ضبط زوج زوجته صدفة تجلس داخل سيارة تحمل ألواح خارجية، بالقرب من مركب تجاري وسط المدينة ببني ملال، حينما كان مارا من عين المكان، مصحوبة بعمتها التي كانت ترافقها أيضا داخل السيارة.

وكشفت مصادر محلية أن السيدتين الزوجة والعمة كانتا تنتظران صاحب السيارة الذي كان يقتني قنيات الخمر من داخل السوق التجاري، قبل أن يهجم الزوج على السيارة ويغلقها، حتى وصول الشرطة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الكثير من المارة تجمهروا بعد أن دخل الزوج وصاحب السيارة في مشادات كلامية، قبل أن تحضر الشرطة وتقتاد الجميع نحو مقر الأمن، لإنجاز محاضر استماع في النازلة.