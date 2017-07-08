بالصور: فنان عالمي مشهور يرتدي قميص الوداد البيضاوي مباشرة بعد الفوز على زاناكو الزامبي ﻿

فاجئ الفنان العالمي كريم خربوش المشهور بـ ''فرانش مونتانا'' جمهوره الذي يتابعه في هذه اللحظات بمهرجان الدار البيضاء التي تنظمه شركة ''كازا إيفنت'' للتنشيط والتظاهرات، بعد أن صعد للمنصة وهو يرتدي قميص

شــوف تيفي : محمد بوحتة

فاجئ الفنان العالمي كريم خربوش المشهور بـ "فرانش مونتانا" جمهوره الذي يتابعه في هذه اللحظات بمهرجان الدار البيضاء التي تنظمه شركة "كازا إيفنت" للتنشيط والتظاهرات، بعد أن صعد للمنصة وهو يرتدي قميص فريق الوداد البيضاوي.

وارتدى "مونتانا"، قميص الوداد البييضاوي، مباشرة بعد علمه بفوز فريق الوداد البيضاوي على ضيفه زاناكو الزامبي، بنتيجة هدف دون رد وتحقيق التأهل لدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر، أن الفنان العالمي كريم خربوش المشهور بـ "فرانش مونتانا" يقيم بالديار الأمريكية وله جمهور كبير يتابعه في جميع أنحاء العالم.