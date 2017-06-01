غريب.. إسبانيا ترفض تسليم جثة الفنان المصري عمرو سمير وتكشف أسرارا عن حقيقة وفاته +فيديو ﻿

مازالت السلطات الاسبانية ترفض تسليم جثة الفنان والإعلامي المصري عمرو سمير لذويه، حيث كشفت إدارة الطب الشرعي أن الوفاة حدثت في السابعة صباحا من صباح يوم الأربعاء الماضي

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مازالت السلطات الاسبانية ترفض تسليم جثة الفنان والإعلامي المصري عمرو سمير لذويه، حيث كشفت إدارة الطب الشرعي أن الوفاة حدثت في السابعة صباحا من صباح يوم الأربعاء الماضي، وأن الراحل مات نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وجاء ذلك بعد ممارسته لألعاب الجيم قبل النوم، دون أن يتناول الطعام أو أي سكريات، مما تسبب في وفاته.

من جهة أخرى كشف والد الفنان عمرو سمير أن السلطات مازالت ترفض الإفراج عن جثة الراحل، حتى تتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، خاصة أن الوفاة حدثت داخل الفندق بأحد المدن الاسبانية.

ومن المنتظر أن يتم الإفراج بشكل فوري على الجثمان الاثنين القادم، ووصوله إلى مطار القاهرة لدفنه في مقابر العائلة.