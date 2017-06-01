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حصري...500 مغربي عالق بليبيا وحكومة العثماني تتجاهل الوضع

بتاريــخ : 8 يوليوز 2017 / 22:56 حصري...500 مغربي عالق بليبيا وحكومة العثماني تتجاهل الوضع | بوليتيك
حصري...500 مغربي عالق بليبيا وحكومة العثماني تتجاهل الوضع
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر خاص أن أزيد من 500 مغربي عالق بليبيا منذ شهور، دون أن تتمكن الحكومة من التدخل لتسوية وضعيتهم وإعادتهم للمغرب.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصدر خاص أن أزيد من 500 مغربي عالق بليبيا منذ شهور، دون أن تتمكن الحكومة من التدخل لتسوية وضعيتهم وإعادتهم للمغرب.

ووفق ذات المصدر، فالمغاربة العالقين بليبيا، تعتزم الغالبية منهم مواصلة المغامرة التي قادتهم إلى "الجماهيرية" السابقة التي تعرف نزاعا مسلحا منذ الإطاحة بنظام الراحل "معمر القذافي"، وهي الوصول إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط خاصة نحو إيطاليا.

وأضافت ذات المصادر، أن حكومة سعد الدين العثماني لم تستطع التدخل لإنقاذ المغاربة العالقين في ليبيا رغم توفرها على المعطيات الكافية حول الملف، ، نظرا لإنعدام أي طريق آمن لنقلهم على الأقل إلى تونس قبل ترحيلهم للمغرب، كما فعلت الجارة الجزائر التي تبلغ نفوذا قويا في الجماهيرية الممزقة.

ووفق ذات المصادر، فغالبية المغاربة الذين يفكرون في ركوب أمواج البحر، هم من الشباب الحاصلين على شهادات جامعية خاصة من جامعتي أكادير ومراكش، حيث دفعوا أموالا باهظة لأحد سماسرة قوارب الموت الذي وعدهم بنقلهم للفردوس قبل أن يجدوا أنفسهم في مواجهة البحر من جهة والنزاعات المسلحة من جهة ثانية.

‫شوف تيفي

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ليبيا الجماهيرية الجامعة البحر شوف تيفي

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