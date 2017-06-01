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مثير.. السيسي والعسكر المصري يمنعان فيلم لأحمد حلمي وها علاش.. تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 8 يوليوز 2017 / 23:11 مثير.. السيسي والعسكر المصري يمنعان فيلم لأحمد حلمي وها علاش.. تفاصيل مثيرة | دولي
مثير.. السيسي والعسكر المصري يمنعان فيلم لأحمد حلمي وها علاش.. تفاصيل مثيرة
مازال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتدخل لمنع بعض الأعمال الفنية لممثلين مشهورين ومعروفين، في تصرف غريب لم يفهمه العديد من المتتبعين.

شوف تيفي

مازال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتدخل لمنع بعض الأعمال الفنية لممثلين مشهورين ومعروفين، في تصرف غريب لم يفهمه العديد من المتتبعين.

وسقط بعض الفنانين اللذين لا يصفقون للنظام المصري الحالي، حيث كانوا ضحية العسكر المصري، وممارسات المخابرات، إذ تم منع استكمال تصوير مسلسل رمضاني لتامر عبد المنعم ومحمد فؤاد، وفي بداية الشهر الحالي تم منع أغنية "نقطة بيضا" لفرقة مصرية، فضلا عن منع الفيلم السينمائي "18 يوم" الذي شارك فيه أحمد حلمي ومنى زكي ويسرا وآخرون من نجوم الدراما المصرية.

وانهالت مجموعة من برامج "التولك شو" بالانتقاد اللاذع على النظام المصري، خصوصا تلك التي يتم بثها خارج مصر، لكن على قمر "نايل سات".

ما يجري في مصر هو تكميم لأفواه الحرية والفن والثقافة حسب مجموعة من المتتبعين، أمام صمت العديد من المهتمين والنقابات الفنية المصرية، حيث يسود غضب شديد جدا في الأوساط المصرية، نظرا للأوضاع التي تعيشها المؤسسات الفنية، أمام هذا الوضع المتردي للفن والثقافة في بلاد الفراعنة الغنية بثقافتها وفنها الذي لامس العالمية.

‫شوف تيفي

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مثير..السيسي والعسكر المصري يمنعان فيلم لأحمد حلمي وها علاش.. تفاصيل مثيرة

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