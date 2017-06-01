إضراب جماعي عن الطعام لمعتقلي الريف بسجني الحسيمة وعكاشىة ﻿

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كشفت مصادر مطلعة، أن جميع معتقلي حراك- الريف المتواجدين بسجني الحسيمة وعكاشة بالدار البيضاء، سيدخلون في إضراب عن الطعام إبتداءا من 17 يوليوز الجاري، للمطالبة بإطلاق سراحهم.
ووفق ذات المصدر، فخطوة الدخول في إضراب عن الطعام مع تحديد الموعد جاءت بمبادرة من المعتقلين بسجن عكاشة بالدار البيضاء الذين سبق لهم الإعلان عنها في وقت سابق منذ إحالة أغلب المعتقلين على السجن، لكن تدخل العائلات حالة دون ذلك.
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