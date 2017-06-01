 منع وقفة تضامنية مع ''سيليا'' أمام البرلمان ﻿
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منع وقفة تضامنية مع ''سيليا'' أمام البرلمان

بتاريــخ : 8 يوليوز 2017 / 22:39 منع وقفة تضامنية مع سيليا أمام البرلمان | حوادث و حقوق
منع وقفة تضامنية مع ''سيليا'' أمام البرلمان
تدخلت قوات الأمن عشية اليوم السبت لمنع تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع الفنانة ''سليمة الزياني'' المعروفة بين زملائها في قادة حراك- الريف ب ''سيليا''، دعا لها نشطاء الجمعيات الحقوقية بالعاصمة الرباط.

شوف تيفي

تدخلت قوات الأمن عشية اليوم السبت لمنع تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع الفنانة "سليمة الزياني" المعروفة بين زملائها في قادة حراك- الريف ب "سيليا"، دعا لها نشطاء الجمعيات الحقوقية بالعاصمة الرباط.

وتحول الشارع المقابل لمقر البرلمان، إلى ساحة للمطاردات والتدخلات الأمنية العنيفة لم يسلم منها صحافيون، حيث تمت مطالبة جميع الحاضرين للوقفة بمغادرة المكان فورا، بدعوى أن الوقفة الإحتجاجية غير مرخصة.

وخلف التدخل الأمني عدة مصابين، إضطر بعضهم إلى التوجه نحو المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، حيث غادر الجميع المؤسسة الصحية التي لجؤوا إليها، نظرا لكون إصابتهم لاتدعو للقلق.

‫شوف تيفي

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الوقفة الإحتجاجية المظاهرات المؤسسة شوف تيفي

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