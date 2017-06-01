مداروهاش المغاربة.. بالفيديو.. أجنبي ينظف الشاطئ أمام أعين المصطافين وهذا ما قاله الفايسبوكيون ﻿

شوف تيفي
تداول نشطاء فايسبوكيون مقطع فيديو لأحد الأجانب، وهو يجمع الأزبال من رمل أحد شواطئ المملكة، أمام أعين المصطافين المغاربة ودهشتهم.
وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الرجل، الذي يجمع القمامة من على الشاطئ، في تواضع واضح ورسالة بعثها إلى من يجلسون بجانب هذه الأزبال، التي يتسبب فيها المصطافون.
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