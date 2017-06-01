بالفيديو.. عصابة تسطو على محل بمديونة وها أشنو وقع ﻿

تعرض محل في منطقة مديونة ضواحي الدار البيضاء، إلى سرقة هوليودية من طرف عصابة تضم 7 أشخاص، حيث سطوا على السلع الآلات الموجودة في المحل في مدة لم تستغرق نصف ساعة.

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تعرض محل في منطقة مديونة ضواحي الدار البيضاء، إلى سرقة هوليودية من طرف عصابة تضم 7 أشخاص، حيث سطوا على السلع الآلات الموجودة في المحل في مدة لم تستغرق نصف ساعة.

وكشف واضع الفيديو، أنه اتصل بالدرك وببعض المتواجدين بمكان قريب من المحل، إلا أن الجميع وصلوا متأخرين، في حين فرت العصابة إلى وجهة مجهولة.