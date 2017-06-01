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غريب .. العرب يمولون صندوقا تترأسه إيفانكا ترامب.. وها ديالاش

بتاريــخ : 8 يوليوز 2017 / 21:22 غريب .. العرب يمولون صندوقا تترأسه إيفانكا ترامب.. وها ديالاش | دولي
غريب .. العرب يمولون صندوقا تترأسه إيفانكا ترامب.. وها ديالاش
أعلن كل من جيم يونغ كيم، الرئيس الثاني عشر للبنك الدولي وكبير مستشاري إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي، عن إطلاق صندوق لدعم سيدات الأعمال.

شوف تيفي

أعلن كل من جيم يونغ كيم، الرئيس الثاني عشر للبنك الدولي وكبير مستشاري إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي، عن إطلاق صندوق لدعم سيدات الأعمال.

وكشف المسؤول المذكور على هامش قمة مجموعة العشرين ''G20'' المنعقدة في هامبورغ، رسميا، عن إطلاق مبادرة تمويل سيدات الأعمال، من خلال صندوق سيركز على دعم برامج سيدات الأعمال في الدول النامية، مما سيساهم في نمو الاقتصاد العالمي.

وأضاف المصدر ذاته أن حوالي 325 مليون دولار، من حجم الصندوق، ستمول من قبل حكومات السعودية، والإمارات ودول أخرى مثل ألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة...

‫شوف تيفي

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السعودية دعم الإمارات أمريكا إيفانكا

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