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مطاردة وسرقة مهاجر مغربي ترسله في غيبوبة للمستعجلات

بتاريــخ : 8 يوليوز 2017 / 21:01 مطاردة وسرقة مهاجر مغربي ترسله في غيبوبة للمستعجلات | حوادث و حقوق
مطاردة وسرقة مهاجر مغربي ترسله في غيبوبة للمستعجلات
علمت شوف تيفي أن مهاجرا مغربيا تعرض لمحاولة السرقة في الصباح الباكر من يوم الثلاثاء المنصرم بمدينة العروي وتحديدا بحاسي بركان بالناظور، قادما من إيطاليا.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن مهاجرا مغربيا تعرض لمحاولة السرقة في الصباح الباكر من يوم الثلاثاء المنصرم بمدينة العروي وتحديدا بحاسي بركان بالناظور، قادما من إيطاليا.

وفي تفاصيل الواقعة، تربص مجموعة من الأشخاص بالشاب العشريني عندما كان متوجها إلى مدينة فاس وذلك بعدما ركب سيارته التي تحمل لوحة ترقيم إيطالية، حيث اصطدموا بسياراته لتنقلب.

وأضاف والد الضحية أن ابنه وبسبب الحادث الخطير تعرض لجروح بليغة أدت إلى دخوله في غيبوبة لفترة طويلة، استدعى نقله إلى مستشفى الحساني بالناظور.

هذا وبعد وقوع الحادث المروع، حلت في الحين عناصر الدرك الملكي من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.

 

‫شوف تيفي

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ناظور سرقة حادث

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