مؤلم..شاطئ أكادير يلفظ جثة قاصر ﻿

كشفت مصادر محلية أن شاطئ أكادير لفظ صباح يومه السبت جثة طفل يبلغ قيد حياته 13 سنة ينحدر من مدينة أيت ملول بعدما ابتلعته مياه البحر يوم أمس الجمعة.

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كشفت مصادر محلية أن شاطئ أكادير لفظ صباح يومه السبت جثة طفل يبلغ قيد حياته 13 سنة ينحدر من مدينة أيت ملول بعدما ابتلعته مياه البحر يوم أمس الجمعة.