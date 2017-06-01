 طريف وبالفيديو.. سخرية فايسبوكية من إعلامي في القناة ''الأولى'' بسبب ''الهامبورغر'' شوفو أشنو وقع على المباشر ﻿
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طريف وبالفيديو.. سخرية فايسبوكية من إعلامي في القناة ''الأولى'' بسبب ''الهامبورغر'' شوفو أشنو وقع على المباشر

بتاريــخ : 8 يوليوز 2017 / 20:56 طريف وبالفيديو.. سخرية فايسبوكية من إعلامي في القناة الأولى بسبب الهامبورغر شوفو أشنو وقع على المباشر | دولي
طريف وبالفيديو.. سخرية فايسبوكية من إعلامي في القناة ''الأولى'' بسبب ''الهامبورغر'' شوفو أشنو وقع على المباشر
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر من خلاله مذيع قناة ''الأولى'' السعودية، في لحظة طريفة ومحرجة وهو يتحدث مع أحد المراسلين من مدينة هامبورغ الألمانية التي تعقد فيها قمة مجموعة

شوف تيفي

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر من خلاله مذيع قناة "الأولى" السعودية، في لحظة طريفة ومحرجة وهو يتحدث مع أحد المراسلين من مدينة هامبورغ الألمانية التي تعقد فيها قمة مجموعة العشرين، والتي أطلق عليها اسم "هامبورغر".

وارتكب المذيع خطأين طريفين حيث قال وهو ينهي المحادثة "من العاصمة الألمانية هامبورغر"، حيث لم يعتذر عن هذا الخطأ، وأكمل عبارته بشكل عادي، فيما كان الخطأ الآخر جهل المذيع بالعاصمة الألمانية، وخلطه بين العاصمة "برلين" ومدينة "هامبورغ".

وهو الشيء الذي جر عليه ويل السخرية، وصلت إلى حد الرد عليه من قناة "الجزيرة" القطرية، حيث قال أحد المذيعين مباشرة على قناة "الجزيرة" في نهاية تقريره عن قمة العشرين في هامبورغ، إنه "من الجيد أنني لم أقل "هامبرغر" كما قال أحد الزملاء، الذي يبدو أنه كان جوعان"، مما خلف موجة من السخرية العارمة في الفضاء الأزرق.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الجزيرة فيديو هامبورغ عاصمة

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