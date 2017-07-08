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صورة جديدة للمجرد تُشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 8 يوليوز 2017 / 20:45 صورة جديدة للمجرد تُشعل الفايسبوك | ثقافة و فنون
صورة جديدة للمجرد تُشعل الفايسبوك
نشر الفنان المغربي سعد المجرد عبر حسابه الرسمي على تطبيق الإنستغرام صورة جديدة بعد غيابه لبضعة أيام عن المواقع التواصلية.

شوف تيفي

 نشر الفنان المغربي سعد المجرد عبر حسابه الرسمي على تطبيق الإنستغرام صورة جديدة بعد غيابه لبضعة أيام عن المواقع التواصلية.

الصورة التي تم نشرها أرفقها بتدوينة كتب فيها «اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب و اغفر لنا و لوالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب ».

هذا وفور نشره للصورة انهالت على سعد المجرد العديد من التعاليق يعبرون من خلالها متتبعيه عن سعادتهم حيث تمكن "المعلم" من تجاوز الأزمة الخانقة التي مرّ منها منذ شهر نونبر المنصرم والتي توبع خلالها من طرف المحكمة الفرنسية بتهمة تعنيف ومحاولة اغتصاب فتاة فرنسية تدعى لورا بريول.

 

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