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''إتلاف'' موقع عالمي لآثار الديناصورات بأكادير من طرف مسؤولي البلدية

بتاريــخ : 8 يوليوز 2017 / 20:41 إتلاف موقع عالمي لآثار الديناصورات بأكادير من طرف مسؤولي البلدية | حوادث و حقوق
''إتلاف'' موقع عالمي لآثار الديناصورات بأكادير من طرف مسؤولي البلدية
وسط دعوات للإحتجاج ومراسلة المسؤولين المركزيين، قامت شاحنات تابعة لبلدية أكادير، بتفريغ أطنان من التربة والحجارة بمدخل الموقع العالمي لآثار الديناصورات على شاطئ المحيط الأطلسي بمنطقة أنزا شمال

شوف تيفي

وسط دعوات للإحتجاج ومراسلة المسؤولين المركزيين، قامت شاحنات تابعة لبلدية أكادير، بتفريغ أطنان من التربة والحجارة بمدخل الموقع العالمي لآثار الديناصورات على شاطئ المحيط الأطلسي بمنطقة أنزا شمال مدينة أكادير.

وكشف مهتمون في إفادة "لشوف تيفي" أن خطأ المجلس البلدي بتفريغ شحنة من الأثربة والأحجار على جنبات البحر خطير، وينم عن جهل تدبيري كبير، حيث يجب عليهم تحمل المسؤولية كاملة في ذلك، إذ عوض منع الأحجار من التدحرج نحو "الموقع العالمي لآثار الديناصورات" بأنزا، يقومون هم بتفريغها.

وأضاف المهتمون أن الموقع حاز على جائزة "الأميرة للاحسناء" للمحافظة على التراث الطبيعي، وسيصنف قريبا ضمن التراث الوطني من طرف وزارة الثقافة بعد أن استكمل كافة إجراءات الاعتراف به دوليا و"هذا ما يعكسه الاهتمام الكبير الذي يحضى به من طرف الهيئات الدولية خلافا لموقف ونظرة مسؤولي بلدية أكادير الذين يزيدون من تأزيم أوضاع المدينة".

من جهة ثانية وأمام رفض مسؤولي بلدية أكادير الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، خرج نائب عمدة أكادير المنتمي لحزب "المصباح" بتدوينة يرد فيها على إنتقادات الفعاليات الجمعوية بالمدينة حول الموضوع، حيث أكد "محمد باكيري" أن المجلس الجماعي يهتم بشاطئ أنزا من خلال تجهيزه في برنامج العمل وفق تتبع مسؤول و من خلال المرافعة على إدراجه ضمن الشواطئ المحروسة سواء عبر المراسلات الرسمية أو المرافعات في اللقاءات المعنية وكذا دعم الأنشطة المنظمة به".

 وأوضح نائب عمدة أكادير، "أن عملية الافراغ التي تمت هذا الصباح فهي لا تعدو أن تكون عملية إرجاع للرمال التي حملتها الرياح إلى الواجهات السكنية و المقاهي إلى موقعها و لا اظن أن عاقلا سيتهم الرمال بطمس معالم أثار صلبة عمرت لمئات من القرون وهي بالمناسبة ملك للإنسانية، كما أن أي زائر اليوم للشاطئ سيكشف أن الآثار، مغمورة بالرمال، داعيا لمن اراد التأكد ، أن يقوم بزيارة المكان للوقوف على هذه الخطة الجهنمية للمجلس".

‫شوف تيفي

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