خاص: هذه حقيقة الفيديو الجنسي الذي يظهر فيه موظف يمارس الجنس مع سيدة وسط مكتب بإحدى الإدارات ﻿

عكس ما تم تداوله، علمت'' شوف تيفي'' أن الفيديو الذي نشر يوم أمس الجمعة و الذي يوثق للحظة ممارسة شخص علاقة جنسية كاملة مع فتاة داخل أحد المكاتب بملحقة إدارية، جرت أطواره بالجزائر .

شوف تيفي:

عكس ما تم تداوله، علمت" شوف تيفي" أن الفيديو الذي نشر يوم أمس الجمعة و الذي يوثق للحظة ممارسة شخص علاقة جنسية كاملة مع فتاة داخل أحد المكاتب بملحقة إدارية، جرت أطواره بالجزائر .

و قال متداولو الفيديو، إن المعطيات المتوفرة بخصوص هذا الفيديو الجنسي الذي تبلغ مدته دقيقة و40 ثانية، تُشير أن الفيديو جرى تصويره قبل حوالي سنة داخل ملحقة إدارية بالجزائر

وفي تفاصيل هذا الفيديو الفاضح الذي نتحفظ على نشره ، فإن الشخص الظاهر به، قام بممارسة الجنس مع عشيقته التي قامت بتصوير لحظاتهما الحميمية بواسطة هاتفها النقال دون علمه، وهو ما يدفع إلى طرح العديد من التساؤلات حول هوية مسرب الفيديو أو مدى تورط السيدة التي التقطت تفاصيله في تسريبه وفضح نفسها وفضح "المقدم" بالرغم من أن ملامحهما كانت واضحة خلال استمتاعهما بالجنس المحرم.