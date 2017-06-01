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وزارة أخنوش تعلن السيطرة على الحرائق بطنجة وإعادة التشجير السنة القادمة

بتاريــخ : 8 يوليوز 2017 / 18:28 وزارة أخنوش تعلن السيطرة على الحرائق بطنجة وإعادة التشجير السنة القادمة | بوليتيك
وزارة أخنوش تعلن السيطرة على الحرائق بطنجة وإعادة التشجير السنة القادمة
كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، أن الحريق الغابوي الذي شب يوم الجمعة 30 يونيو، بغابات كاب سبارتيل ومديونة والسلوقية بطنجة قد تمت السيطرة عليه منذ يوم الثلاثاء

شوف تيفي

كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، أن الحريق الغابوي الذي شب يوم الجمعة 30 يونيو، بغابات كاب سبارتيل ومديونة والسلوقية بطنجة قد تمت السيطرة عليه منذ يوم الثلاثاء الماضي، كما أن الوضع تحت السيطرة بفضل الجهود المبذولة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر و وزارة الداخلية والوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات الملكية الجوية والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية.

ووفق بلاغ للوزارة التي يرأسها عزيز أخنوش، فالحرارة المفرطة، كانت مصحوبة برياح قوية بلغت سرعتها 80 كلم في الساعة، دفعت المتدخلين إلى إعمال مقاربة من ثلاث محاور وهي السيطرة على الحريق، وضمان سلامة المنشآت والمراكز ، وكذا سلامة فرق التدخل والمعدات الجوية والبرية.

وإستنادا لذات المصدر، أدارت الفرق العمليات بمهنية ونجاعة، مما مكن من حصر النار على مساحة 230 هكتارا من الغابات التي تمتد على 5500 هكتارا علماً أن 45 في المائة من المساحة التي شملها الحريق تتكون من أنواع ثانوية من الأعشاب و55 في المائة من أنواع مختلفة من الأشجار، وتجدر الإشارة أنه ابتداء من هذه السنة سيتم إطلاق مخطط على امتداد 3 سنوات لإعادة تأهيل المنطقة المتضررة".

وحسب البلاغ،" فإعادة تشجير المساحات التي أتى عليها الحريق استنادا إلى رؤية تضمن المحافظة على التربة ومكافحة التعرية، حيث إن عمليات إعادة التشجير ستنطلق ابتداء من يوليوز 2018 بمجرد انتهاء أشغال تنظيف الغابات المعنية بالحرائق".

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المحافظة الحرائق الغابات التعرية شوف تيفي

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