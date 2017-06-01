أفتاتي..الوضع الداخلي ''للبيجيدي'' ''مرتبك'' وقيادة الحزب تتحمل المسؤولية بشكل جماعي ﻿

حمل القيادي في حزب العدالة والتنمية ''عبد العزيز أفتاتي'' مسؤولية الأوضاع المرتبكة داخل الحزب كاملة للأمانة العامة للحزب باعتبارها أعلى هيئة تنفيذية وقيادية للتنظيم السياسي ذو المرجعية الإسلامية،

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حمل القيادي في حزب العدالة والتنمية "عبد العزيز أفتاتي" مسؤولية الأوضاع المرتبكة داخل الحزب كاملة للأمانة العامة للحزب باعتبارها أعلى هيئة تنفيذية وقيادية للتنظيم السياسي ذو المرجعية الإسلامية، مؤكدا بأن مواقفها لم تستجب للمستجدات التي عرفتها الساحة بالمغرب.



وأضاف البرلماني الذي تحظى مواقفه بشعبية كبيرة داخل شبيبة "البيجيدي "، أن "الأمانة العامة للحزب لم تجتمع منذ أزيد من أربعة أشهر تقريبا، وهو الوضع الذي لم يعهده الحزب الذي ظل وفيا لمبدأ التصريح بوضوح عن مواقفه".



وأوضح أفتاتي، أن "من يتحمل المسؤولية في الوضع المرتبك الذي يهدد الحزب هو الأمانة العامة بما فيها الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، حيث ظلت غائبة وبعيدة عن مايدور حولها داخل المجتمع المغربي، إذ لم تكن في مستوى تطلعات الأمة وكذا أعضاء الحزب".



وإعترف أفتاتي بأن "الوضع الداخلي لحزب العدالة والتنمية غير مريح، لأن التدبير الحالي للقيادة، لايرقى إلى المستوى المطلوب والإستجابة لتطلعات الشعب ومنخرطيه"، مضيفا بأن "بأن القوى الظلامية للدولة تريد أن تجر الحزب ليصبح دكانا سياسيا إلى جانب الموجودين في الساحة السياسية".