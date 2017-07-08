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عاجل: وفاة فنان كوميدي شهير بسبب هذا المرض

بتاريــخ : 8 يوليوز 2017 / 17:08 عاجل: وفاة فنان كوميدي شهير بسبب هذا المرض | ثقافة و فنون
عاجل: وفاة فنان كوميدي شهير بسبب هذا المرض
كشفت تقارير فرنسية أن الكوميدي الفرنسي جون بيير بيرنارد توفي عن عمر ناهز 84 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

شوف تيفي

 كشفت تقارير فرنسية أن الكوميدي الفرنسي جون بيير بيرنارد توفي عن عمر ناهز 84 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

وحسب ما كشفت عنه ابنة الكوميدي الراحل، فإن والدها توفي أمس الجمعة بالعاصمة الفرنسية باريس بعد معاناته الطويلة مع المرض.

هذا ومن بين الأعمال الفنية التي جسدها الكوميدي الفرنسي قيد حياته، العشرات من المسرحيات بالإضافة إلى مشاركته العديد من الأفلام الكلاسيكية.

 

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فرنسي كوميدي وفاة

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