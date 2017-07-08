 السيبة.. مراقبة النقل الحضري تتعرض لإعتداء شنيع +صور ﻿
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السيبة.. مراقبة النقل الحضري تتعرض لإعتداء شنيع +صور

بتاريــخ : 8 يوليوز 2017 / 16:11 السيبة.. مراقبة النقل الحضري تتعرض لإعتداء شنيع +صور | حوادث و حقوق
السيبة.. مراقبة النقل الحضري تتعرض لإعتداء شنيع +صور
علمت شوف تيفي أن مراقبة للنقل الحضري بمدينة فاس تدعى سناء زيون تعرضت أمس الجمعة لإعتداء شنيع بواسطة السلاح الأبيض من طرف شابين اعترضا سبيلها بعدما كانا على متن دراجة نارية تسبب لها في جروح بليغة

شوف تيفي

 علمت شوف تيفي أن مراقبة للنقل الحضري بمدينة فاس تدعى سناء زيون تعرضت أمس الجمعة لإعتداء شنيع بواسطة السلاح الأبيض من طرف شابين اعترضا سبيلها بعدما كانا على متن دراجة نارية تسبب لها في جروح بليغة على مستوى يدها اليمنى.

هذا وقالت ضحية الإعتداء أنها تفاجأت باعتراض الشابين سبيلها بعدما كانت متوجهة إلى مقر عملها بحي المرجة، مُضيفة أنها تمكنت من التعرف على هويتهما حيث سبق وأن منعتهما من امتطاء الحافلة رقم 14 بمحطة نيابة التعليم بسبب عدم تأديتهما لواجب التذكرة، ليعتديا عليها بالسلاح الأبيض.

وأضافت مصادرنا، أن المراقبة اتجهت إلى الدائرة الأمنية رقم 14 لتقديم شكاية بالجانيين وفتح محضر في النازلة.

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مراقبة نقل الحضري اعتداء

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