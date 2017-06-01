خطير.. توقيف سيارة محملة بحوالي 300 كلغ من المخدرات وخراطيش وأشياء أخرى ﻿

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بوادي زم، من حجز سيارة خفيفة قادمة من مدينة مولاي بوعزة في اتجاه مدينة وادي زم، بعدما نصبت لها كمينا، حيث كانت محملة بكمية كبيرة من المخدرات، وصلت إلى 300 كيلو

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تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بوادي زم، من حجز سيارة خفيفة قادمة من مدينة مولاي بوعزة في اتجاه مدينة وادي زم، بعدما نصبت لها كمينا، حيث كانت محملة بكمية كبيرة من المخدرات، وصلت إلى 300 كيلو غرام، وسط الأسبوع الجاري.

وكشفت مصادر محلية أن سائق السيارة المشبوهة رفض التوقف عند حاجز الدرك الملكي منطلقا بسرعة كبيرة، وبعد مطاردة شرسة من قبل عناصر الدرك الملكي، أدت إلى انفجار إطار العجلة الأمامية، ما اضطر السائق إلى الانعراج واختراق الحقول الفلاحية بالمنطقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن السائق فر هاربا بصحبة صديقه، حيث تم حجز حوالي 300 كلغ من المخدرات، وسكينين من الحجم الكبير و10 خراطيش لبندقية صيد وكرات حديدية وصفائح مزورة ورقم هيكل مزور.