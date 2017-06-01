سابقة..وفد برلماني بلجيكي يحل بالحسيمة لتفقد ''الأوضاع'' طيلة خمسة أيام ﻿

بتث البرلمانية عن الحزب الاشتراكي البلجيكي، ''كاثرين مورو'' مقطع فيديو على صفحتها بالفايسبوك، تخبر فيه عن وصولها لمنطقة الحسيمة لتفقد الأوضاع بالريف بعد الأحداث والوقائع التي أعقبت 6 أشهر من

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بتث البرلمانية عن الحزب الاشتراكي البلجيكي، "كاثرين مورو" مقطع فيديو على صفحتها بالفايسبوك، تخبر فيه عن وصولها لمنطقة الحسيمة لتفقد الأوضاع بالريف بعد الأحداث والوقائع التي أعقبت 6 أشهر من الإحتجاجات رفقة برلمانيين آخرين. في مهمة تستغرق ثلاثة أيام إبتداءا من الأربعاء الماضي.



وكشفت البرلمانية، عن تأسيس صفحة فايسبوكية، خاصة برحلتها رفقة برلمانيين آخرين، إنطلقت منذ مساء الأربعاء الماضي وتستغرق خمسة أيام، وفق إفاذة البرلمانية على صفحتها بالفايسبوك.



وتأتي مبادرة البرلمانية البلجيكية، مباشرة بعد الأحداث التي جرت يوم أمس الجمعة، والتي أعلنت نهاية مبادرات التهدئة التي كان يعول عليها لإنهاء الأزمة التي عمرت أزيد من 7 أشهر.