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بالصور.. الشيخ سار مبحر هو ومراتو

بتاريــخ : 8 يوليوز 2017 / 16:40 بالصور.. الشيخ سار مبحر هو ومراتو | مجتمع
بالصور.. الشيخ سار مبحر هو ومراتو
نشر الناشط ومغني الراب السابق إلياس الخريسي الملقب بـ «الشيخ سار» على صفحته الرسمية لموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك يومه السبت صورة له رفقة زوجته بإحدى الشواطئ المغربية أرفقها بتدوينة مثيرة.

شوف تيفي

 نشر الناشط ومغني الراب السابق إلياس الخريسي الملقب بـ «الشيخ سار» على صفحته الرسمية لموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك يومه السبت صورة له رفقة زوجته بإحدى الشواطئ المغربية أرفقها بتدوينة مثيرة.

هذا وكتب الشيخ السار في تدوينته « أنا ومراتي فالبحر باينين بحال شي واحد مهبط صاحبتو.. هاد المكان فيه عائلات محتارمين أكيد غايكونو كايقولو.. مال هاد حجابي عفتي مع صاحبها فالبحر.. هاااا باش خايب تتزوج صغير.. مااااشاكيييل.. ».

وفور نشره للصورة، انهالت على إلياس الخريسي العديد من التعاليق الإيجابية والسلبية حيث عبر البعض منهم عن عدم رضاهم بالصورة التي نشرها « الشيخ » وخصوصا التدوينة، فيما البعض الاخر أُعجِب بالصورة.

 

‫شوف تيفي

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الشيخ سار صورة البحر

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