عاجل: الروينة نايضة فأكبر مسبح نواحي كازا..مخلاوش مرتو تعوم بالمايو الشرعي وهاشنو دار ﻿

علمت'' شوف تيفي'' ،أن شابا يبلغ من العمر حوالي 30 سنة دخل في مواجهات و مشادات كلامية مع معلم سباحة مسؤول بأحد المسابح الفخمة نواحي الدارالبيضاء،بعدما تم منع زوجته من السباحة بالمايو الشرعي.

شوف تيفي:م غ



علمت" شوف تيفي" ،أن شابا يبلغ من العمر حوالي 30 سنة دخل في مواجهات و مشادات كلامية مع معلم سباحة مسؤول بأحد المسابح الفخمة نواحي الدارالبيضاء،بعدما تم منع زوجته من السباحة بالمايو الشرعي.

و تفاجأ الزوج ،بمنع زوجته من طرف بعض الموظفين الذين طالبوا الزوجة بمغادرة المسبح أمام أعين المصطافين الذين استنكروا هذا الفعل.

و قد غادر الزوجين غاضبين المسبح مؤكدين رفع دعوى قضائية على إدارة المسبح.