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بالصور.. ملصق إعلاني يخلق الجدل في مراكش ويثير استياء ''بهجاوة''

بتاريــخ : 8 يوليوز 2017 / 16:04 بالصور.. ملصق إعلاني يخلق الجدل في مراكش ويثير استياء بهجاوة | مجتمع
بالصور.. ملصق إعلاني يخلق الجدل في مراكش ويثير استياء ''بهجاوة''
خلق ملصق إعلاني جديد لأحد البنوك الجديدة في المغرب، وضع بطريقة غريبة على أحد جدران شوارع المدينة الحمراء، استياء واسعا في المدينة الحمراء، ووصل صداه إلى الفضاء الأزرق.

شوف تيفي

خلق ملصق إعلاني جديد لأحد البنوك الجديدة في المغرب، وضع بطريقة غريبة على أحد جدران شوارع المدينة الحمراء، استياء واسعا في المدينة الحمراء، ووصل صداه إلى الفضاء الأزرق.

وحملت تعاليق الفايسبوكيين الكثير من النقد اللاذع لمسيري المدينة الذي سمحوا بوضع إشهار إعلاني بمثل هذا الشكل على أحد الجدران الكبرى، التي تحمل رسم لرجل مسن، تحمل تقاسيم وجهه الكثير من "تمغريبيت"، قام برسمها أحد الفنانين، تماما كما يوجد بمدينة الدار البيضاء في قلب المدينة القديمة.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التدخل بسرعة من أجل إزالة الإعلان من طرف المسؤولين، الذي سمحوا بوضعه في أول وهلة، نظرا لأنه يشوه معالم الجمالية في المدينة الحمراء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ملصق بنوك مراكش رسم فايسبوك

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