إيقاف أكبر مروج للخمور بالدارالبيضاء ﻿

تمكنت عناصر فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي صباح يومه السبت من حجز حوالي 300 قنينة خمر متفرقة بين الجعة « البيرا » والخمر الأحمر وماء الحياة وذلك عندما كان شخصا خمسينيا

شوف تيفي

تمكنت عناصر فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي صباح يومه السبت من حجز حوالي 300 قنينة خمر متفرقة بين الجعة « البيرا » والخمر الأحمر وماء الحياة وذلك عندما كان شخصا خمسينيا ينقلها على متن سيارة من نوع بيكوب.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن إيقاف المعني بالأمر جرى على مستوى شارع جمال الذرة بمنطقة عين السبع إذ كان يعتزم نقلها إلى منزله المتواجد بسيدي عثمان لبيعه.

هذا وبعد تنقيط الخميسيني تبين أنه من ذوي السوابق العدلية بتهمة التجارة في الخمور بدون رخصة، ليتم نقله إلى مقر المداومة ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية على أن يتم عرضه على النيابة العامة المختصة.