بالصور.. حريق مهول يأتي على فندق مصنف بمراكش‎ في عز الصهد بسبب شارجور ﻿

سادت حالة استنفار قصوى في صفوف المسؤولين الأمنيين وعناصر الوقاية المدنية بحي جيليز، بعد اندلاع حريق مهول داخل فندق مصنف بالشارع المذكور، كاد أن يودي بحياة عشرات النزلاء الذين كانوا داخل الفندق.

شوف تيفي

سادت حالة استنفار قصوى في صفوف المسؤولين الأمنيين وعناصر الوقاية المدنية بحي جيليز، بعد اندلاع حريق مهول داخل فندق مصنف بالشارع المذكور، كاد أن يودي بحياة عشرات النزلاء الذين كانوا داخل الفندق.

وكشفت مصادر محلية أن شاحن هاتف كهربائي موصول بالكهرباء، تسبب في الحريق بشكل مفاجئ بطريقة خطيرة.

هذا وتمكنت السلطات المختصة من السيطرة على ألسنة اللهب، وتم إخلاء الفندق من نزلائه، حيث لم تعلن أية إصابات لكن فقط هناك بعض الخسائر المادية.