صادم:حصلات عشيقها مع صاحبتها كيمارسو الجنس و قطعات جهازو التناسلي وها شنو وقع نواحي البيضاء ﻿

اعتقلت مصالح الدرك الملكي بإقليم مديونة بحر هذا الأسبوع امرأة تبلغ من العمر 32 سنة، على خلفية محاولتها بتر العضو الذكري لعشيقتها، وهو ما نتج عنه نزيف حاد تطلب نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة، حيث

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اعتقلت مصالح الدرك الملكي بإقليم مديونة بحر هذا الأسبوع امرأة تبلغ من العمر 32 سنة، على خلفية محاولتها بتر العضو الذكري لعشيقتها، وهو ما نتج عنه نزيف حاد تطلب نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة، حيث تمكن الأطباء من إنقاذه رغم فقدانه جزءا صغيرا من قضيبه.

و حسب ما كشفته مصادر يومية آخر ساعة، فإن تفاصيل الحادثة تعود إلى الساعات الأولى من صباح الخميس المنصرم بإحدى المنازل العشوائية الواقعة بين الهراويين و مديونة ضواحي الدارالبيضاء، بمنطقة خالية عن التجمعات السكنية، بعد جلسة خمرية جمعت بين المتهمة،ورفيقها الذي يصغرها بثلاث سنوات .

و أشارت المصادر ذاتها، إلى أن المتهمة جمعتها علاقة غرامية بالضحية البالغ من العمر 29 سنة، لمدة تفوق 3 سنوات خارج مؤسسة الزواج، كانت توفر له خلال طول المدة كل احتياجاته المادية و الجنسية بينما كان يعدها بالزواج قبل أن تكتشف عن طريق الصدفة خيانته لها مع صديقتها المقربة.