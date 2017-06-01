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بتاريــخ : 8 يوليوز 2017 / 14:34 عاجل: هزة أرضية بالناظور | حوادث و حقوق
عاجل: هزة أرضية بالناظور
أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء بأنه تم اليوم السبت تسجيل هزة أرضية بقوة 4,6 درجات على سلم ريشتر بمنطقة الناظور.

شوف تيفي:

أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء بأنه تم اليوم السبت تسجيل هزة أرضية بقوة 4,6 درجات على سلم ريشتر بمنطقة الناظور.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد في نشرة إنذارية زلزالية أن هذه الهزة، التي حدد مركزها على بعد 117 كلم شمال شرق الناظور (على الساحل)، وقعت عند الساعة الحادية عشرة و 42 دقيقة و50 ثانية (زائد ساعة عن توقيت غرينيتش).

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