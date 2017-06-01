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الفروسية وامتطاء الخيل يربط مصريا بابنة صاحب ميكروسوفت

بتاريــخ : 8 يوليوز 2017 / 13:46 الفروسية وامتطاء الخيل يربط مصريا بابنة صاحب ميكروسوفت | منوعات
الفروسية وامتطاء الخيل يربط مصريا بابنة صاحب ميكروسوفت
كشفت صحيفة ''الباريزيان'' الفرنسية، أن جينفر كاثرين غيتس الابنة الأغنى في العالم، مغرمة بشاب مصري يدعى نايل نصار، اثر ظهوره في حفل نظمته الامر الذي طرح موجة من التساؤلات والغموض حول طبيعة تلك

شوف تيفي 

كشفت صحيفة "الباريزيان" الفرنسية، أن جينفر كاثرين غيتس الابنة الأغنى في العالم، مغرمة بشاب مصري يدعى نايل نصار، اثر ظهوره في حفل نظمته الامر الذي طرح موجة من التساؤلات والغموض حول طبيعة تلك العلاقة.

وبحسب الصحيفة ، فحب الفروسية وامتطاء الخيل جمع بين الطرفين، إذ أن الشاب المصري نصار بدأ أولى سنوات حياته بأمريكا ثم ترعرع في الكويت وحصل على بطولات كثيرة في هذا المضمار الذي تفضله جينفر كاثرين، ابنة بيل غيتس مؤسس شركة "ميكروسوفت" العالمية.

ووفقا للصحيفة، فإن ابنة بيل غيتس، تشارك حاليا في مسابقة لرياضة القفز بالخيل في باريس، وتلتقي بالشاب المصري دائما على هامش هذا الحدث الرياضي.

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الفروسية وامتطاء الخيل يربط مصريا بابنة صاحب ميكروسوفت

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