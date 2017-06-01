 بالفيديو..ظهور سمك القرش يثير رعب التطوانيين ﻿
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بالفيديو..ظهور سمك القرش يثير رعب التطوانيين

بتاريــخ : 8 يوليوز 2017 / 13:43 بالفيديو..ظهور سمك القرش يثير رعب التطوانيين | حوادث و حقوق
بالفيديو..ظهور سمك القرش يثير رعب التطوانيين
تفاجأ المصطافون بشاطئ رينكون بالمضيق بمدينة تطوان أمس الجمعة بظهور سمك القرش أثناء استمتاعهم بالبحر، حيث خلق موجة من الرعب في صفوف الحاضرين خاصة وأن القرش كان قريبا من المصطافين.

شوف تيفي

 تفاجأ المصطافون بشاطئ رينكون بالمضيق بمدينة تطوان أمس الجمعة بظهور سمك القرش أثناء استمتاعهم بالبحر، حيث خلق موجة من الرعب في صفوف الحاضرين خاصة وأن القرش كان قريبا من المصطافين.

وفور تداول الفيديو المصور الذي يوثق لحظة ظهور القرش بالشاطئ المذكور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، طالب هؤلاء من المترددين على الشاطئ أخذ الحيطة والحذر.

تجدر الإشارة، إلى أنه وفي الاونة الاخيرة ظهرت العديد من أسماك القرش بالشواطئ الشمالية وتحديدا بالمناطق المخصصة للسباحة الشيء الذي زرع الرعب في نفوس المواطنين.

 

 

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قرش سمك تطوان

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