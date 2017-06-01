كوبا تنتصر للفلسطينيين ضد إسرائيل باليونسكو وسط صمت مندوبي الدول العربية ﻿

في سابقة من نوعها، طلب مندوب إسرائيل في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ''اليونيسكو'' أن يقف مندوبي الدول دقيقة صمت على الضحايا اليهود الذين سقطوا في الهولوكست، وسط ذهول الحاضرين ورفض

شوف تيفي



في سابقة من نوعها، طلب مندوب إسرائيل في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" أن يقف مندوبي الدول دقيقة صمت على الضحايا اليهود الذين سقطوا في الهولوكست، وسط ذهول الحاضرين ورفض جريئ لممثلة كوبا.



وحسب قصاصات إعلامية دولية، رفضت مندوبة كوبا طلب المندوب الاسرائيلي قائلة "إن الوحيد المخول بطلب الوقوف دقيقة صمت هو رئيس الجلسة وليس المندوبين".



وردا على طلب ممثل اسرائيل طلبت ممثلة كوبا أيضا الوقوف دقيقة صمت تضامنا مع الضحايا الفلسطينيين و هاجمت إسرائيل، وما تقوم به اتجاه الشعب الفلسطيني الأمر الذي قوبل بتصفيق حار ووقوف المندوبين.



ووفق ذات المصادر، فباستثناء كلمة مندوبة كوبا ورفض مندوبي بعض الدول الأخرى، تفاجأ الجميع من موقف الدول العربية الأغضاء في المنظمة الأممية والذين لم يثيروا النقاش حول الموضوع.