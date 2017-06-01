والد الطفل ''خير الدين'' يضع شكاية ضد مسربي فيديو لإبنه يدعو ساكنة الحسيمة للإحتجاج ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن والد الطفل الذي ظهر في شريط فيديو بمنطقة إمزورن التابعة ترابيا لإقليم الحسيمة قد وضع شكاية ضد مسربي فيدو إبنه يدعو فيه للإحتجاج.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن والد الطفل الذي ظهر في شريط فيديو بمنطقة إمزورن التابعة ترابيا لإقليم الحسيمة قد وضع شكاية ضد مسربي فيدو إبنه يدعو فيه للإحتجاج.



وحسب ذات المصادر، فالأمن إستدعى أب الطفل الذي خلق جدلا واسعا على الفايسبوك، وذهب البعض إلى تسميته بخليفة "ناصر الزفزافي" الصغير بعد دعوته الصريحة لساكنة الحسيمة للخروج للإحتجاج على شريط فيديو إلتقطه نشطاء بالحراك.



ووفق ذات المصادر، فشكاية الأب تتهم جهات من نشطاء حراك-الريف بإستغلال صغر إبنه و "التغرير به" لخدمة أجندات للمحتجين، حيث ينتظر فتح تحقيق لمعرفة ملتقط الفيديو ومسربه إلى مواقع التواصل الإجتماعي.