السيدة اللي تاهمت ولد الحوات بالإغتصاب في قبضة الشرطة بتهمة الخيانة الزوجية واستهلاك المخدرات ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر موثوق بها أن المدعوة صفاء.س التي اتهمت في وقت سابق المغني الشعبي سعيد ولد الحوات بالإغتصاب، أُلقي عليها القبض أمس الجمعة رفقة أشخاص اخرين أثناء مرورهم بنقطة مراقبة السيارات

شوف تيفي م.ج / م.م

علمت شوف تيفي من مصادر موثوق بها أن المدعوة صفاء.س التي اتهمت في وقت سابق المغني الشعبي سعيد ولد الحوات بالإغتصاب، أُلقي عليها القبض أمس الجمعة رفقة أشخاص اخرين أثناء مرورهم بنقطة مراقبة السيارات على مستوى منطقة بوسكورة.

وأضافت مصادرنا، أنه خلال عملية التفتيش أحالت الموقوفين على عناصر الضابطة القضائية بتهم متعددة متمثلة في حيازة واستهلاك مخدر الشيرا والنرجيلة والخيانة الزوجية وسياقة السيارة بدون حيازة رخصة السياقة وعدم تحويل ملكية السيارة كما أن المعنية بالأمر مبحوث عنها على الصعيد الوطني من أجل بحث لفائدة العائلة.

هذا وبالرغم من متابعة صفاء.س بالخيانة الزوجية، أُخلي سبيلها بعدما تنازلت زوجة الشخص الذي جمعته بالأولى علاقة جنسية.

تجدر الإشارة، إلى أن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ، أصدرت في شهر دجنبر 2015، حكما يقضي بإدانة الفنان الشعبي سعيد ولد الحوات بالسجن ثلاث سنوات نافذة، مع غرامة قدرها 80 ألف درهم بتهمة اغتصاب قاصر.