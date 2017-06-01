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المفتشة العامة لوزارة الداخلية تعتذر لعمدة أكادير بسبب ''تمور طاطا''

بتاريــخ : 8 يوليوز 2017 / 12:30 المفتشة العامة لوزارة الداخلية تعتذر لعمدة أكادير بسبب تمور طاطا | بوليتيك
المفتشة العامة لوزارة الداخلية تعتذر لعمدة أكادير بسبب ''تمور طاطا''
كشف رئيس المجلس البلدي لأكادير، في تدوينة مثيرة على حائطه بالفايسبوك، أن الوالي السابق لجهة سوس ماسة ''زينب العدوي'' اعتذرت له شخصيا عن الواقعة التي أضحت معروفة محليا ''بتمر مدينة طاطا''.

شوف تيفي

كشف رئيس المجلس البلدي لأكادير، في تدوينة مثيرة على حائطه بالفايسبوك، أن الوالي السابق لجهة سوس ماسة "زينب العدوي" اعتذرت له شخصيا عن الواقعة التي أضحت معروفة محليا "بتمر مدينة طاطا".

وحسب تدوينة "صالح المالوكي" فالوالي السابق لسوس ماسة والتي عينت مؤخرا "كوالي على المفتشية العامة لوزارة الداخلية" أن زينب العدوي أغاضتها واقعة توبيخ مستشار جماعي ومسؤول بحزب العدالة والتنمية بأكادير على خلفية سوء تدبير أوراش بمستشفى الحسن الثاني بأكادير قبل تعيينها في منصبها الجديد.

وتأتي تدوينة "صالح المالوكي" تزامنا والنقاش الكبير الذي خلفه توبيخ الوالي العدوي علانية لمستشار جماعي باسم "البيجيدي " بمدينة أكادير حول أسباب تعثر الأشغال التي تشرف عليها البلدية رغم الموافقة على الإعتمادات المالية، لكن المسؤول الحزبي حمل المسؤولية كاملة لتمر طاطا الذي لم يعد يستهلكه منذ وصوله لتسيير شؤون بلدية أكادير.

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أكادير العمدة البيجدي العدوي شوف تيفي

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