''السخرية'' تصاحب إستدعاء الأمن لطفل حرض على الإحتجاج بإقليم الحسيمة عبر شريط فيديو بالفايسبوك ﻿

تحولت وثيقة إستدعاء الأمن بإمزورن، لأب الطفل سيف الدين ذو 7 سنوات، للإستماع إليه على خلفية شريط فيديو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، يدعو فيه إلى الاحتجاج بإقليم الحسيمة، إلى حملة سخرية واسعة على

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تحولت وثيقة إستدعاء الأمن بإمزورن، لأب الطفل سيف الدين ذو 7 سنوات، للإستماع إليه على خلفية شريط فيديو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، يدعو فيه إلى الاحتجاج بإقليم الحسيمة، إلى حملة سخرية واسعة على الفايسبوك، أياما فقط بعد الأحداث التي جرت بين محتجين وقوات حفظ النظام العام على شاطئ الحسيمة.



وتأتي واقعة إستدعاء مفوضية الشرطة بإمزورن لتلميذ يبلغ من العمر سبع سنوات، تزامنا وتفريق قوات الأمن لوقفة إحتجاجية مساء أمس بالقوة، ما دفع ببعض نشطاء الحراك، إعلان نهاية الهدنة الهشة، التي حاولت أطراف عدة الركوب عليها وسط غياب للتواصل بين السلطات المحلية ونشطاءالحراك.



وحسب النشطاء، فمفوضية الشرطة بإمزورن، قامت بإستدعاء الطفل وولي أمره على خلفية شريط فيديو سابق للطفل، يدعو فيه ساكنة المنطقة للخروج للشارع والإحتجاج إلى غاية تحقيق الملف المطلبي وإطلاق سراح المعتقلين.