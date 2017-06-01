بالفيديو.. حادثة سير بالقنيطرة وتدخل رائع من مراقبي حافلات الكرامة ﻿

قام مجموعة من المراقبين التابعين لحافلات الكرامة بمدينة القنيطرة بتدخل إنساني بعدما تعرض شخصين لحادثة سير خطيرة بعدما كانا على متن دراجة نارية اصطدمت بسيارة خفيفة.

شوف تيفي

قام مجموعة من المراقبين التابعين لحافلات الكرامة بمدينة القنيطرة بتدخل إنساني بعدما تعرض شخصين لحادثة سير خطيرة بعدما كانا على متن دراجة نارية اصطدمت بسيارة خفيفة.

هذا وفور وقوع الحادثة، تدخل هؤلاء المراقبين لتأمين الضحيتين من المتطفلين بغرض الحفاظ على أغراضهم الشخصية أثناء تجمهر حشد كبير من المواطنين في حادثة سير خطيرة قرب ساحة بئر انزران.

هذا وتعرف مدينة القنيطرة في الآونة الأخيرة وتحديدا بحافلات النقل الحضري مجموعة من السرقات من طرف « مشرملين » استدعت التدخل الشخصي لوالي الأمن حيث أشرف على حملة طالت مجموعة من الحافلات بالمدينة وذلك بعد التخريب الذي باتت تعرفه الحافلات.